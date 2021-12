My favorite artisan Award 2021 in aeroporto a Olbia per promuovere l'artigianto sardo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Lunedì 6 dicembre alle ore 15, presso la hall dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, si terrà il primo dei tre appuntamenti con “MY FAVOURITE ARTISAN AWARD 2021”. Evento ideato dalla Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia, in collaborazione con l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e Cortesa, allo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze dell’artigianato sardo.I tre artigiani che hanno ricevuto il maggior apprezzamento nel 2021 da parte dei clienti transitati nel corner Isola Karasardegna dell’Aeroporto di Olbia verranno insigniti dell’ambito riconoscimento “MY FAVOURITE ARTISAN AWARD 2021”.Nel corso della cerimonia di premiazione, ciascun artigiano si racconterà in una breve intervista, e avrà l’opportunità di far conoscere al di fuori dell’Isola le sue preziose opere che verranno donate a tre fortunati passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Olbia.Di seguito le date degli appuntamenti e gli artigiani vincitori del premio:* 6 dicembre 2021 - FRATELLI NIEDDU SNC (DORGALI) Oreficeria* 13 dicembre 2021 - ATIARTISTICU (NARBOLIA) Lavorazione della pietra* 20 dicembre 2021 - DORIANA USAI (ASSEMINI) Lavorazione della ceramicaIl materiale degli eventi è disponibile su:• pagina Facebook (i video integrali): @Aeroporto Olbia Costa Smeralda• pagina Facebook (i video integrali): @kara.sardegna• pagina Twitter (i video integrali): @Olbia_Airport; @karasardegna