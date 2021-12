Contributi per rimborso spese scuole estive a Olbia: in pubblicazione la graduatoria

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Dott.ssa Sabrina Serra rende noto agli interessati che sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie per l’assegnazione di contributi economici a rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.Le graduatorie sono consultabili presso:Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella Sezione Notizie, nella Sezione Aree tematiche - Istruzione - Centri estivi e servizi educativi e nella Sezione Albo pretorio online.Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro il 16/12/2021.Per eventuali informazioni e chiarimenti telefonare o inviare e-mail ai seguenti contatti:0789/520790789/52151e-mail apasella@comune.olbia.ot.ite-mail maddalena.depperu@comune.olbia.ot.it