Licenziamenti Air Italy, Marino (M5s): "I lavoratori rischiano di rimanere senza tutele"

OLBIA. Il Governo deve affrontare con immediatezza il problema delle lavoratrici e dei lavoratori di Air Italy che rischiano di restare senza tutele a causa del cinismo di una compagine aziendale che, per l'ennesima volta, dimostra di non avere alcun interesse per le sorti dei suoi dipendenti". E' quanto dichiara il deputato del Movimento 5 stelle Nardo Marino in commissione Trasporti. " A questo punto – precisa Marino - è indispensabile che l'interlocuzione tra il Governo e le Regioni Sardegna e Lombardia sfoci in un tavolo di lavoro teso a superare l'emergenza legata alla proroga della cassa integrazione e a varare il processo di ricollocamento nel mondo del lavoro per i dipendenti di una compagnia cha ha fatto la storia dell'aviazione commerciale italiana".







La chiosa del parlamentare sardo è rivolta al Governo: "Mi auguro – dice ancora Marino - che il ministro Orlando, al quale ho rivolto una specifica interrogazione, dia risposte a breve sulle effettive possibilità di proroga della Cig, in maniera da avere un quadro meno confuso della situazione. Allo stesso tempo, anche i ministeri dei Trasporti e mobilita' sostenibili e Sviluppo economico devono fare la loro parte e partecipare attivamente alla vertenza Air Italy".

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione