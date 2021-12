I musicisti di Berchidda in concerto al Teatro Verdi di Sassari con la partecipazione di Paolo Fresu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Tre diverse espressioni della fertilità artistica di Berchidda al centro dei riflettori del Teatro Verdi di Sassari, martedì 28 dicembre in un concerto (con inizio alle 21) reso ancora più speciale e imperdibile dalla partecipazione straordinaria del figlio più famoso del paese alle falde del Limbara: Paolo Fresu.nel corso degli anni di tante iniziative che hanno contribuito a far nascere e crescere realtà locali come appunto la Funky Jazz Orkestra capitanata da un altro trombettista, Antonio Meloni, e il Nanni Groove di Giovanni Gaias; realtà legate altresì alla Banda "Bernardo Demuro", autentica istituzione musicale del paese, palestra per tanti talenti, compreso lo stesso Paolo Fresu, che nelle sue file ha mosso i primi passi del suo percorso artistico. Ed è proprio da questo intreccio di rapporti e vincoli di discendenza che prende spunto "Sa banda, sa musica, sa festa": «Il progetto – spiega Fresu - nasce con l'intento di fare crescere e dialogare sempre di più tutte le esperienze musicali, amatoriali, semi-professionali e professionali, che producono musica a Berchidda. Con l'intento di rivitalizzare e arricchire l'attività musicale, artistica e creativa di una comunità di sole tremila anime che dimostra una vocazione alla crescita, allo sviluppo e alla ricerca dando una concreta risposta alle domande sul ruolo contemporaneo dei borghi e dei piccoli centri rurali. Un progetto che, al tempo della pandemia, acquista ancora più valore e semina per il futuro.»compositore e arrangiatore Corrado Guarino e Dario Cecchini, fondatore e leader dei Funk Off, la prima funky marching band italiana. Il primo ha arrangiato e composto le parti originali che la Banda "Bernardo Demuro" – ventitré musicisti sul palco del Teatro Verdi di Sassari, compreso l'attuale direttore Luciano Demuru - presenterà nella prima parte del concerto; si sentirà invece l'impronta dei Funk Off in alcuni dei brani proposti dai diciannove strumentisti della Funky Jazz Orkestra nel secondo atto della serata; il terzo punterà infine i riflettori sull'affiatato tandem dei berchiddesi Giovanni "Nanni" Gaias (batteria) e Giuseppe "Peppe" Spanu (chitarra) con il sassofonista Emanuele Contis, nome di primo piano della scena jazzistica isolana, come ospite. A impreziosire la scaletta, gli interventi, qui e là, di Paolo Fresu, e un finale che, c'è da scommetterci, vedrà tutti insieme i protagonisti del concerto, inclusi Corrado Guarino e Dario Cecchini.L'ingresso alla serata è gratuito con accesso consentito esclusivamente dietro presentazione del Super Green Pass. Prenotazioni al numero 079 23 61 21 (dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20) o via mail all'indirizzo biglietteria@teatroeomusica.it.Il progetto "Sa banda, sa musica, sa festa" è promosso dall'associazione culturale Time in Jazz con il contributo del Ministero della Cultura e la collaborazione del Comune di Berchidda.