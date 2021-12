Incidente mortale sulla Sassari-Olbia: muore un motociclista 28enne di Ozieri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sbalzato dalla moto è finito sul guard rail. Un impatto che non ha lasciato scampo ad un giovane di di 28 anni, Adriano Pinna, originario di Ozieri che ha perso la vita questo pomeriggio sulla Sassari-Olbia all’altezza del distributore di Oschiri. L’episodio si è verificato intorno alle 15.30 quando il 28enne che stava percorrendo la statale, per cause ancora da accertare, avrebbe urtato un’autovettura che lo precedeva perdendo così il controllo della sua superbike, una Ducati 999 rossa. Il motociclista, sbalzato dalla due ruote che ha continuato la sua corsa per diversi metri, è finito sul guard rail e sarebbe morto sul colpo. Il 28enne lavorava per una ditta di noleggio moto a Olbia.