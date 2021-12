Sostegno all'imprenditoria femminile, al via il corso gratuito della Camera di Commercio

L’iniziativa, totalmente gratuita, è stata progettata per sostenere concretamente il percorso di crescita e sviluppo manageriale delle donne che vogliono fare impresa. In linea con le azioni camerali dedicate alla formazione e alla divulgazione della cultura d’impresa. L’attività didattica in programma avrà una durata complessiva di 20 ore, e coinvolgerà oltre 30 partecipanti provenienti da 19 comuni del territorio, tra Sassari e hinterland. A dimostrazione dell’importanza che rivestono i percorsi formativi finalizzati alla crescita del tessuto imprenditoriale del territorio.



. La Camera di Commercio di Sassari, nell’ambito delle azioni a supporto dell’imprenditorialità femminile, ha avviato un laboratorio di comunicazione, leadership e coaching rivolto a imprenditrici ed aspiranti imprenditrici del nord Sardegna.