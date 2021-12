Covid in Sardegna: crescono i contagi, sono 315 e un decesso

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( 2 in più di ieri).

In Sardegna si registrano oggi 315 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3434 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11439 tamponi.I pazienti ricoverati in area medica sono 114 ( 4 in meno di ieri).3696 sono i casi di isolamento domiciliare ( 190 in più di ieri). Si registra il decesso di una donna di 92 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.