Il gruppo di intervento speciale e i Ros dei carabinieri catturano il super latitante Mesina

OLBIA. Sono entrati in azione nella notte i militari dei gruppi speciali di pronto intervento dei Carabinieri “Gis” insieme ai colleghi del Ros, del comando provinciale di Nuoro e dello squadrone eliporto carabinieri cacciatori della Sardegna per stanare e arrestare il super latitate sardo, Graziano Mesina.







L’uomo si nascondeva a Desulo nella casa di una coppia che ora è indagata per favoreggiamento. L’ex primula rossa del banditismo sardo, latitante dal luglio scorso, non ha opposto resistenza ed è stato trovato in possesso di seimila euro in contanti. Tutti i dettagli dell’operazione sono stati illustrati dal comandante dei Ros, il generale Angelosanto.

