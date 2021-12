Gestione Centro Servizi Umanitari a Olbia: il comune a caccia di nuove proposte di servizi

L’Avviso è teso a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti del Terzo settore interessati all’avvio della co-progettazione, attraverso la presentazione di proposte progettuali di servizi rivolti alla tutela dei diritti fondamentali di persone in condizioni di disagio sociale e povertà estrema, che presuppone il possesso di competenze specifiche con adeguata esperienza e professionalità certificate nel campo umanitario e di assistenza alle persone più deboli. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella sezione bandi di gara e nell’albo pretorio.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Olbia, in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale del Plus Olbia, informa i soggetti del Terzo settore, che nel proprio sito istituzione è stato pubblicato l’Avviso pubblico avente ad oggetto “Co-progettazione per la gestione del Centro Servizi Umanitari e per le attività a favore di indigenti e senza fissa dimora”.