Covid, annullati anche per quest'anno il 23esimo Trofeo Judo in Action e il 21esimo Baby Ippon Judo

Mentre il “21 trofeo Baby Ippon judo” riguarda gli incontri dei vivai giovanissimi classi preagonistiche di eta’ compresa 5 / 11 anni maschili e femminili, una grande festa sportiva protagonisti , sempre svoltasi nel periodo natalizio con i baby judokas di tutta la sardegna.

Il Kan Judo Olbia comunica che anche quest’anno a causa della delicata situazione sanitaria non si svolgeranno le gare agonistiche del 23esimo Trofeo Judo in Action e del 21esimo trofeo Baby Ippon Judo. “Da una parte le complicate ed esigenti linee guida - ha dichiarato il Maestro Angelo Calvisi- riguardo alle norme di sicurezza anticovid per le organizzazioni delle manifestazioni judoistiche, dall’altra la chiusura del PalaDeiana per l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza dell’impianto sportivo ci hanno costretto a prendere a malincuore questa decisione. Siamo molto dispiaciuti e il nostro sogno è quello di rivedere come gli anni passati il grande pubblico e i numerosi atleti all’interno dei Palasport.In 24 anni, solo il Covid ha fermato le storiche manifestazioni della Kan Judo come il Trofeo Judo in Action, una gara di importanza regionale e nazionale, targate Fijlkam ( Federazione italiana judo, lotta e arti marziali) molto attesa dai judoka isolani. È infatti una delle poche manifestazioni nell’Isola, oltre ad essere la più longeva, dedicata a tutte le classi agonistiche maschili e femminili , dai 12 ai 35 anni, e che prevede una sfida con classifica per società, formula che accentua la sana e sportiva competizione tra le compagini isolane (e non solo).L’edizione dell’ultimo anno ha visto sul tatami 33 società partecipanti invitate (oltre ai club sardi, quattro provenienti dalla corsica e il club Judo Marassi di Genova) e quasi 200 judoka. Ad aggiudicarsi il Trofeo era stata la squadra corsa del Judo Porto Vecchio.“La nostra città -ha proseguito Calvisi- ha un’antica e radicata tradizione judoistica, qui sono state aperte le prime scuole di questa disciplina, e merita di avere queste due manifestazioni ,fiore all’occhiello del judo olbiese e regionale, per la loro storicità ,longevità, professionalità e originalità .Una mancanza importante anche sotto il profilo agonistico e preagonistico”.La Kan Judo Olbia, è un’associazione sportiva nata nel 1985. Quest’anno alla riapertura del mese di settembre, ha festeggiato i 36 anni di attività con un’ottantina di tesserati. Nella storia sportiva sono stati registrati tantissimi risultati di prestigio sia a livello agonistico e organizzativo ,vantando tanti titoli regionali, nazionali e internazionali e con l’organizzazione di 57 manifestazioni in città. La Kan Judo Olbia è stata fondata e diretta dal maestro cintura nera 5º dan Angelo Calvisi in collaborazione con i tecnici Gavino Carta, Salvatore Calvisi, Elio Mele e Federica Calvisi che seguono gli allievi: dai piccolissimi di 4 anni, agli agonisti.