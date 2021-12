Olbia, si schianta con l'auto contro un muro e trancia la tubazione del gas cittadino

OLBIA. La sala operativa del 115 ha ricevuto intorno alle 14.15 una richiesta d’intervento per un incidente stradale ad Olbia in via Bibbau. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118.





La Smart condotta da una giovane ragazza che ne ha perso il controllo andando ad impattare contro un muro di recinzione provocando la rottura di una tubazione della rete gas cittadina. A seguito della perdita i vigili del fuoco hanno isolato la zona sino al suo totale ripristino da parte dei tecnici della società. La conducente è stata trasportata all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto polizia stradale.

