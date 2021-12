Covid a bordo del traghetto a Golfo Aranci, bloccata la partenza: passeggeri trasferiti a Olbia

Il Mega Express Five, a causa delle avverse condimeteo presenti su Golfo Aranci, con raffiche di vento da maestrale che superavano i 50 nodi, ha successivamente avuto l’autorizzazione per il trasferimento nel porto di Olbia, dove si è ormeggiato in sicurezza presso l’accosto n.9 verso le ore 23.50.

tra i membri del proprio equipaggio. Con alto senso di responsabilità, il Comando della Nave si è fatto carico del trasbordo dei 334 passeggeri e 113 veicoli sulla nave Moby Wonder, in partenza dal porto di Olbia con destinazione porto di Livorno, sotto la super visione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e della Direzione Marittima della Sardegna Settentrionale, sotto il coordinamento del C.V. (CP) Giovanni Canu.Attualmente, la situazione dei contagi tra i membri dell’equipaggio è sotto il costante monitoraggio da parte della competente Sanità Marittima.