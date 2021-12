Due bambini in pericolo di vita trasferiti da Olbia a Ciampino su volo militare

​OLBIA. E' appena atterrato sull'aeroporto militare di Ciampino il Falcon 900 dell'Aeronautica Militare che ha trasportato d'urgenza dalla Sardegna due bimbi in pericolo di vita bisognosi di essere trasferiti nel più breve tempo possibile presso l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma.

I due piccoli pazienti – una bimba di appena due giorni di vita ed un bimbo di due mesi, che a causa di un'insufficienza respiratoria ha viaggiato all'interno di una speciale culla termica – erano ricoverati entrambi presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro.

Il volo salva vita, richiesto in mattinata dalla Prefettura di Nuoro, è stato immediatamente coordinato e disposto dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di gestire questo tipo di missioni, attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per questo genere di necessità.

Vista l'urgenza e la compatibilità ad accorpare le due esigenze, i due bimbi - nel rispetto delle misure precauzionali connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 - sono stati imbarcati sullo stesso velivolo, insieme ai familiari e ad un'equipe medica che ne ha garantito l'assistenza durante il trasporto.

Il Falcon 900, decollato dall'aeroporto di Ciampino intorno alle 13, è giunto ad Olbia, ha effettuato l'imbarco dei due bimbi e poco dopo le 15 è atterrato di nuovo a Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.

Attraverso i suoi reparti di volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento ed in grado di operare anche in condizioni meteorologiche marginali per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46^ Brigata Aerea di Pisa