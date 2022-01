L'ippodromo di Chilivani compie cento anni, Murgia: "Un patrimonio di tutta la Sardegna"

“Fin da subito – dice l’assessore Murgia – il mio Assessorato e tutta la Giunta hanno sostenuto un settore che negli ultimi tempi, con il blocco delle attività durante il lockdown, ha subito le pesanti conseguenze di un’emergenza sanitaria senza precedenti. Un impegno, messo in campo grazie anche al prezioso lavoro dell’Agenzia Agris, che dimostra la nostra ferma intenzione di favorire in ogni modo il rilancio dell’attività ippica regionale”.





“Nell’impossibilità di essere presente a Ozieri, vorrei però far arrivare alla Dirigenza dell’Ippodromo e alle Istituzioni presenti un caloroso saluto e un sincero augurio per il raggiungimento di un traguardo importante per uno dei simboli di tutta la Sardegna”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.

“I cento anni dell’ippodromo di Chilivani sono una grande festa per tutto il comparto ippico equestre della Sardegna, patrimonio identitario dell’Isola e fonte di sviluppo dell’intera economia regionale”. Lo afferma l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, in occasione del centenario dell’ippodromo di Chilivani, che si festeggia a Ozieri.