© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Recuperata e restituita dai Carabinieri della Stazione di Olbia Centro la statua lignea della Madonna di Lourdes rubata ieri pomeriggio dalla parrocchia della Chiesa di San Paolo. Individuato l'autore che si era introdotto in chiesa asportando anche due candelabri in ottone, denunciato in stato di libertà