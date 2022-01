Ritrovato in condizioni precarie l'uomo disperso da ieri a Priatu: in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 14 di ieri mercoledì 5 gennaio i vigili del fuoco sono stati attivati per la ricerca di una persona dispersa in località Li Sciappeddi a Priatu. Intorno alle 2 di questa notte l'uomo è stato ritrovato dalle due Unità Cinofile del comando, disorientato e in condizioni cliniche precarie, ed è stato successivamente trasportato fino al punto di raccolta dei soccorsi e affidato alle cure del 118. Sul posto oltre al nucleo cinofili con i cani Kimba e Angie hanno operato le squadre di Olbia e Arzachena, il nucleo TAS2 e l'unità UCL del comando.