© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento intorno alle 22.30 per un vasto incendio di un canneto in zona Isticadeddu ad Olbia nei pressi delle scuole elementari. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che è accorsa con due squadre, l’incendio alimentato dal forte vento di grecale ha tenuto impegnate le squadre per diverse ore, non si segnalano feriti.