A Bugerru incoronati i nuovi campioni italiani juniores di surf da onda

La gara è iniziata lunedì mattina con mare in crescita e proveniente da maestrale, la direzione ottimale per l’onda del campo gara, situata accanto al molo del porto di Buggerru. Le prime onde, ancora piccole, hanno permesso lo svolgimento della categoria under 12 femminile; poi, con il mare costantemente in aumento, sono entrati in acqua gli atleti più grandi. Soltanto martedì però sono state decise le principali classifiche. I ragazzi si sono trovati davanti belle onde di un metro e mezzo, distese e con poco vento, e una giornata prevalentemente soleggiata. Nel corso della mattina è stato dato fondo alle finali di tutte le categorie, decretando così i nomi dei nuovi campioni italiani. Nell’under 18 hanno vinto rispettivamente Ian Catanzariti e Francesca Valletti Borgnini; nell’under 16 Brando Giovannoni e sempre Francesca Valletti Borgnini, che gareggiava in entrambe le categorie. Tra gli under 14 i nuovi campioni sono Michele Scoppa e Camilla Cocco; nell’under 12 Chicco Anglani e Magnolia Rossi.





Tra le curiosità della tappa di Buggerru, l'esordio del surfista locale Giacomo Rombi nella categoria under 16, mentre il più piccolo in gara è stato Rocco Rigliaco, nove anni proveniente dal Lazio, vincitore negli under 12. «È stata una due giorni bellissima all’insegna dello sport – ha commentato il presidente del surf club e contest director Simone Esposito – le onde sono state ottime soprattutto nella giornata delle finali e abbiamo visto ragazzi molto giovani con un bagaglio tecnico elevato. Tutti i finalisti hanno dimostrato di aver raggiunto un livello europeo, un segno dell’ottimo lavoro svolto dalla federazione, da tutti i club italiani e dai surf coach».







U18 M: 1) Ian Catanzariti, 2) Giorgio Santucci, 3) Tommaso Pavoni. U16 M: 1) Brando Giovannoni, 2) Lorenzo Cipolloni, 3) Massimo Baita Rufo; U14 M: 1) Michele Scoppa, 2) Samuel Manfredi, 3) Federico Melis; U12 M: 1) Chicco Anglani, 2) Michael Monteiro, 3) Riccardo Gennari.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il maestrale ha accarezzato la Sardegna, trasformandola nel paradiso dei surfisti: onde, sole e tanto spettacolo sono i segni distintivi del Buggerru Surf Trophy, la terza tappa del campionato italiano, organizzata dal Buggerru Surf Club con il patrocinio del Comune di Buggerru. Gli assi del surf italiano delle categorie juniores, dagli under 12 agli under 18, si sono ritrovati per contendersi non soltanto una tappa blasonata e con tanta storia come quella sarda, ma anche per definire le classifiche nazionali 2021. Le corone e i migliori piazzamenti sono ambitissimi anche in vista delle convocazioni nazionali nel Team Italia.I vincitori del Buggerru Surf Trophy sono stati invece Giorgio Santucci e Vittoria Backhaus per gli under 18, Massimo Baita Rufo e ancora Vittoria Backhaus negli under 16, Michele Scoppa e Chiara Cuppone negli under 14, Rocco Rigliaco e Magnolia Rossi negli under 12.«Per l’amministrazione comunale è estremamente importante avere manifestazioni di questo tipo nel nostro Comune e vogliamo ringraziare il Buggerru Surf Club per l’organizzazione, – spiega il sindaco del Comune di Buggerru Laura Cappelli – la gara ha infatti una doppia valenza: da un lato il surf ha un carattere inclusivo e da quasi trent’anni lo possiamo considerare lo sport principale nella nostra cittadina, dall’altro ci permette di dare visibilità al nostro territorio in un periodo dell’anno considerato di bassa stagione, e di farci conoscere anche dai nuovi surfisti italiani».Campionato, i risultati.U18 F: 1) Francesca Valletti Borgnini, 2) Chiara Gugliotta, 3) Marta Begalli; U16 F: 1) Francesca Valletti Borgnini, 2) Vittoria Backhaus, 3) Marta Begalli; U14 F: 1) Camilla Cocco, 2) Chiara Cuppone, 3) Viola Brencoli; U12 F: 1) Magnolia Rossi, 2) Ludovica Chila’, 3) Mara Talarico.Buggerru Surf Trophy, i risultati.U18 M: 1) Giorgio Santucci, 2) Ian Catanzariti, 3) Tommaso Pavoni, 4) Filippo Marullo; U16 M: 1) Massimo Baita Rufo, 2) Brando Giovannoni, 3) Samuele Ricci, 4) Tommaso Scoppa; U14 M: 1) Michele Scoppa, 2) Federico Melis, 3) Samuel Manfredi, 4) Nicola Manca; U12 M: 1) Rocco Rigliaco, 2) Chicco Anglani, 3) Alex Filosini, 4) Leo Casula.U18 F: 1) Vittoria Backhaus, 2) Marta Begalli, 3) Francesca Valletti Borgnini, 4) Gemma Adanti; U16 F: 1) Vittoria Backhaus, 2) Marta Begalli, 3) Francesca Valletti Borgnini; U14 F: 1) Chiara Cuppone, 2) Viola Brencoli, 3) Camilla Cocco, 4) Costanza De Lisi; U12 F: 1) Magnolia Rossi, 2) Caterina Congiu, 3) Ludovica Chila’, 4) Emma Ridolfini.Il Buggerru Surf Trophy è stato supportato da Pitagora Costruzioni; Soul Wave; GP Immobiliare; Mytho; Il Punto Magico; We For, Nespresso; Visit Sulcis e numerosi local sponsor.Per informazioni sulla manifestazione e sulle attività del Club si può scrivere a buggerrusurftrophy2021@gmail.com o telefonare al numero 340 94 93 633.