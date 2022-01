Convocato il consiglio comunale a Olbia, tra i punti da discutere il bilancio 2022/24

OLBIA. Ne ha dato comunicazione il presidente del consiglio comunale di Olbia, Marzio Altana. La prossima adunanza consiliare si terrà il prossimo venerdì 28 gennaio alle 16 per la trattazione all'ordine del giorno. Per accedere all'aula sarà necessario, come previsto dalle vigente normnative, del green pass e dei dispositivi individuali di protezione. Tra i punti in disccussione il bilancio di esercizio 2022/2024, ma anche l'approvazione dei lavori pe runa nuova rotatoria a Murta Maria.