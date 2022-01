Un 73enne con disabilità morto questa notte a Olbia nell'incendio del suo appartamento

OLBIA. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia lo hanno trovato già morto. Non c'è stato nulla da fare per il 73enne che è deceduto nell'incendio che questa notte ha investisto un appartemento di Olbia in via Volterra. Gli operatori del 115 hanno ricevuto la richiesta di intervento intorno alle 4 della scorsa notte e hanno inviato immediatamente la squadra del distaccamento cittadino che ha spento velocemente a spegnere l'incendio che si era sprigionato all'interno dell'abitazione al pianto terra. L’incendio che ha coinvolto in particolare la zona giorno ha completamente distrutto il locale. Non è escluso che la causa del rogo possa essere stata il mal funzionamento di una stufa elettrica. Sulle cause indaga la scientifica dei Carabinieri di Olbia.

