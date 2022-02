Alla ricerca di foto e video delle edizioni Time in Jazz 1988-2005, l'associazione lancia appello

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: uno degli eventi di primo piano nel panorama nazionale della musica dal vivo. La chiamata è rivolta a chiunque abbia scattato o girato immagini amatoriali o professionali, foto o filmati di qualsiasi formato, durante il festival, in particolare nelle edizioni che vanno dal 1988 al 2005. L'obiettivo è quello di integrare l'archivio visivo di Time in Jazz attraverso il recupero, la digitalizzazione e la conservazione di quei materiali visivi e alla loro valorizzazione come testimonianze preziose per lo studio della storia e dello sviluppo del festival e del paese che lo ospita, dei suoi abitanti, della sua cultura, delle sue tradizioni, del suo territorio.(attiva nel settore dell'archiviazione, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio audiovisivo inedito e privato), che custodisce l'Archivio Audiovisivo Festival Time in Jazz, fondato dall'Associazione culturale Time in Jazz con il regista Gianfranco Cabiddu, per consultazione, studio e ricerca, e messo a disposizione per progetti e prodotti legati a Time in Jazz o di cui lo stesso si fa garante.Ultimata l'acquisizione, ai proprietari sarà restituita copia dei materiali originali in file video della trascrizione eventualmente restaurata.Per segnalare la disponibilità di foto o filmati l'associazione culturale Time in Jazz risponde al numero 320 38 74 963 e all'indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it.