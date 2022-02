Altre due auto incendiate nella notte in via Eleonora d'Arborea a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ennesimo incendio di macchine questa notte intorno alle 24 ad Olbia in via Eleonora D’Arborea proprio dove erano state bruciate altre due auto la notte del 31 gennaio. Le fiamme sono partite da un primo veicolo per poi propagarsi un altro parcheggiato vicino. La squadra dei vigili del fuoco di Olbia è intervenuta celermente limitando che il fuoco si potesse propagare ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Per le due autovetture coinvolte una Peugeaut 107 e una Fiat Panda sono ingenti i danni. Non è esclusa un'azione dolosa, sul posto presenti i carabinieri e la Guardia di Finanza.