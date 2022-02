Incendio in un sugherificio a Tempio Pausania, in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco

Impegnati nelle operazioni di spegnimento quattro squadre dai distaccamenti di Tempio, Arzachena, Olbia e dalla sede centrale, supportate dall’elicottero del reparto volo di Alghero che sta effettuando sganci d’acqua dall’alto, evitando così la propagazione alla struttura aziendale. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 15 di oggi per spegnere l’incendio di alcune cataste di legno e sughero nel piazzale esterno di un’azienda che lavora il sughero nella zona industriale di Tempio Pausania, in provincia di Sassari.