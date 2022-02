Partiti i lavori del percorso ciclopedonale tra il ponte di ferro e l'aeroporto di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Al via i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale che porterà fino all’aeroporto Costa Smeralda.«Siamo partiti con il lotto 0, che prevede la realizzazione di un sottopasso. Questo intervento è complementare alla sub-azione 1.2 dell’Iti Olbia e permetterà di percorrere in sicurezza, a piedi e in bicicletta, il tratto compreso tra il “Ponte di ferro” e l’aeroporto. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – si tratta di un intervento importante, che conduce la nostra città verso un futuro dove la mobilità attiva sarà sempre utilizzata e che incoraggia i nostri concittadini verso questa prospettiva anche grazie alla realizzazione di percorsi sicuri e confortevoli».In riferimento ai lavori in oggetto, con ordinanza del Settore Polizia Locale n. 47 del 01.02.2022, è stata disposta la chiusura temporanea (in entrambi i sensi) della S.S. 125 (ora Strada Maggiore Pietro Bonacossa) nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mestre (corrispondenza rotatoria denominata “Poltu Quadu”) all’intersezione con via Roma (corrispondenza rotatoria denominata “Felix”), come illustrato in figura.