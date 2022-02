Corso formativo gratuito per gli operatori economici dell'AMP Tavolara Punta Capo Coda Cavallo

I percorsi, della durata di 100 ore ciascuno (52 ore di lezione e 48 ore di contenuti didattici multimediali a disposizione dell’allievo), sono rivolti ai soggetti economici che operano all’interno dell’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo e a tutti coloro che lavorano, anche solo stagionalmente, per le stesse imprese. L’obiettivo dei percorsi è quello di arricchire il bagaglio professionale delle risorse umane impegnate in attività economico/turistiche nelle AMP, acquisendo e sviluppando conoscenze e competenze per rafforzare la capacità competitiva dell’impresa nella quale operano. Per info ed iscrizioni visitare il sito ufficiale del Consorzio di Gestione dell’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A seguito di un finanziamento ministeriale erogato dall’ex-dicastero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica, sono stati attivati, in collaborazione con l’agenzia formativa SPS srl, cinque corsi di formazione.