Convocato il consiglio comunale a Olbia per l'adozione dello studio di assetto idrogeologico

1) Adozione dell' aggiornamento dello studio di assetto idrogeologico ai sensi dell’art. 8, comma 2 e della variante al piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. B) delle norme di attuazione (n.d.a.) del P.A.I. e di redazione delle verifiche di sicurezza delle opere interferenti con il reticolo idrografico ai sensi delle direttive di cui all’art. 22 delle (n.d.a.) del P.A.I estese al territorio comunale. In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 7/2022 le SS.LL. dovranno essere provviste di certificazione verde (c.d. green pass) al fine di accedere in aula consiliare.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Consiglio Comunale di Olbnia è convocato, in prima convocazione, in seduta pubblica ed urgente, presso la Sala Consiliare, sita in via Garibaldi n. 49, per il giorno venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 10 per la trattazione del seguente punto iscritto all’Ordine del Giorno: