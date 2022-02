© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 11.30 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla SS125 - località Costa Corallina - per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura è uscita fuori strada andando a finire contro un muretto a secco. La squadra ha collaborato col personale sanitario del 118 all' assistenza del conducente, che è stato trasportato al pronto soccorso di Olbia per accertamenti.