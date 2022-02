Un altro incidente in giornata a Olbia, scontro tra due auto: un ferito traportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un altro incidente stradale per i vigili del fuoco di Olbia, inviati alle 13.15 dalla Sala Operativa del Comando in via Vittorio Veneto alta - all'incrocio tra la SS127 e la circonvallazione ovest - per lo scontro tra due autovetture. Lievi ferite per i due conducenti, uno dei quali è stato trasferito al pronto soccorso di Olbia con un'ambulanza del 118. Alla squadra il compito di mettere in sicurezza le auto e bonificare l'area. Sul posto la Polizia Locale di Olbia per gli accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti.