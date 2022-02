© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle ore 20 di ieri in via Caio Duilio a La Maddalena, il locale distaccamento VVF è intervenuto per fuga gas con esplosione e incendio all'interno di un appartamento. Le squadre hanno abbattuto le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Uno degli occupanti risulta ferito trasferito con l'elisoccorso al centro grandi ustioni di Sassari. Presenti sul posto 118 e Carabinieri