Presentazione a Parigi del programma di marketing territoriale Insula- Sardinia Quality World

Diversi report evidenziano una costante tendenza alla migrazione dal “turismo dei luoghi” al “turismo delle esperienze”. Attualmente, per esempio, il 49% dei turisti considera l’esperienza enogastronomica tra i principali driver di selezione della propria destinazione per le vacanze. Ed è proprio per rispondere alla domanda di “turismo esperienziale” che l’Assessorato al Turismo, Commercio e Artigianato della Regione Sardegna e il Cipnes, promuovono con il programma “Sardinia Quality World – Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna” lo sviluppo di un grande network promo-esperienziale finalizzato a sostenere e promuovere i valori emozionali e i contenuti di unicità della “Destinazione Sardegna”, che è terra di longevità, qualità della vita e biodiversità; di profondo know-how produttivo agroalimentare, vitivinicolo e artistico; di cultura millenaria e storia antica da raccontare attraverso il fascino archeologico dei 7.000 Nuraghi, l’enigma delle Tombe dei Giganti e le misteriose sculture dei Giganti di Mont’e Prama.

Venerdì 18 marzo 2022, in concomitanza con la fiera internazionale del Turismo "Salon Mondial du Tourisme", presso l'Hotel Splendide Royal Paris nella sala del Ristorante Tosca, accogliente ed elegante ristorante italiano nel cuore del Faubourg Saint-Honoré a Parigi, l'Assessore al Turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa e il Responsabile della Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes Massimo Masia, esporranno a una delegazione di importanti Tour Operator e agenzie di viaggio, media e operatori della ristorazione francese, il programma di marketing territoriale Insula - Sardinia Quality World.Nel corso della serata verrà presentato questo modello di promozione territoriale declinato attraverso percorsi e tematismi identitari "I sentieri del turismo enogastronomico, dell'arte e del design, della musica e delle tradizioni", proposti agli operatori di settore con attività di cooking show, la presentazione di musiche, abiti della tradizione isolana e la proiezione di filmati sulla Sardegna.