Al via la stagione a Porto Cervo con l'apertura del Cala di Volpe

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il 17 marzo ha aperto l'Hotel Cala di Volpe. L’albergo gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, società italiana il cui azionista unico è Qatar Holding, anticipa l’inizio della stagione 2022 con un esclusivo evento di lancio del nuovo modello di un’auto di lusso.È la prima volta che l’iconico hotel apre a marzo, iniziando così una stagione prolungata ricca di eventi entusiasmanti, nuove partnership, collaborazioni con importanti marchi di moda, nuovi stili di interni e altre grandi novità. L’hotel, la cui reputazione supera la leggenda, essendo stato, tra le altre cose, il set del film di James Bond "007-La spia che mi amava", ospitando sfilate di alta moda, celebrazioni ed eventi mondani, ancora una volta prepara la scena per esperienze eccezionali da vivere in primavera, estate ed autunno.Nell’ambito di una visione ampiamente condivisa sul prolungamento della stagione in Costa Smeralda, l'Hotel Cala di Volpe unisce le proprie forze con quelle della comunità locale e delle parti sociali per dare forma al cambiamento, promuovere ulteriormente la destinazione e offrire esperienze indimenticabili ai viaggiatori.PRIMAVERA IN COSTA SMERALDALa primavera è un ottimo periodo per visitare la Costa Smeralda, per via della natura in fiore, delle giornate che iniziano ad allungarsi e le temperature ancora miti e piacevoli.La Costa Smeralda è la destinazione più glamour e affascinante del Mediterraneo, nota per i suoi viaggiatori d'élite ma anche per i paesaggi mozzafiato, ben collegata alle più importanti città italiane ed europee. In primavera è possibile godere di un'ampia offerta di esperienze per gli amanti della natura e dello sport: dal padel e il tennis, al calcetto, dai percorsi di trekking a quelli salute lungo i sentieri del Pevero, al golf presso l'esclusivo Pevero Golf Club dell'Hotel Cala di Volpe.