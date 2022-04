Continuità aerea in Sardegna, Todde: "Bene la conferma di Volotea per il periodo estivo"

OLBIA. “La conferma di Volotea a garantire i voli da e per la Sardegna anche dopo la scadenza del 14 maggio dimostra che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. E la disponibilità annunciata dalla compagnia a operare anche nei mesi estivi in una rotta fondamentale come la Cagliari-Roma è un’importante certezza per continuare a mettere in sicurezza la continuità territoriale aerea”. L’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, commenta così l’annuncio di Volotea di voler confermare anche per il periodo estivo il suo impegno per i collegamenti con la Sardegna.

“Su tutti i voli della continuità – aggiunge l’esponente della Giunta Solinas – diversi vettori hanno già manifestato un forte interessamento e avrebbero già accettato se non ci fossimo trovati davanti alle recenti e improvvise turbolenze di mercato, con un preoccupante scenario internazionale e un aumento del costo dei carburanti. Ora, come confermato da Volotea, le compagnie stanno valutando nel dettaglio ogni rotta e credo che a breve potranno presentare le offerte per tutti i collegamenti in continuità nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre”.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione