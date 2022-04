Presentato a Parigi il programma di marketing territoriale Insula Sardinia Quality World

Nel corso della serata è stato presentato un modello di promozione territoriale declinato attraverso percorsi e tematismi identitari “I sentieri del turismo enogastronomico, dell’arte e del design, della musica e delle tradizioni”, proposti agli operatori di settore con attività di cooking show, la presentazione di musiche, abiti della tradizione isolana e la proiezione di filmati sulla Sardegna.

. Venerdì 18 marzo 2022, in concomitanza con la fiera del turismo "Salon Mondial du Turisme", l'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e il Cipnes, ente attuatore del programma di marketing territoriale “Insula - Sardinia Quality World” hanno presentato i contenuti strategici del piano di marketing regionale "Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna" agli stakeholder del settore vacanze (agenzie di viaggio, tour operator e media di settore) e della ristorazione francese.L’evento si è svolto a Parigi, nell'elegante cornice dell'Hotel Splendide Royal Paris all’interno del ristorante Tosca, uno tra i più rinomati ristoranti made in Italy della città.La mission è una e precisa: andare al di là dell'evento per creare una piattaforma permanente capace di sostenere la promozione della destinazione Sardegna e dei sistemi produttivi di eccellenza della nostra terra.Si ricorda che il programma Insula, promosso dal Cipnes attraverso la Divisione Agrifood e Marketing Territoriale, assicura ai suoi associati tutti i servizi strategici per il marketing, l’internazionalizzazione, la logistica e la distribuzione. La rete di Insula è aperta: possono chiedere di aderirvi tutte le micro, piccole e medie imprese con sede legale in Sardegna dei settori agroalimentare, artigianato, moda e design.