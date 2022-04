L'assessore alla sanità smentisce il blocco delle assunzioni: "Pronti gli investimenti"

“Il nuovo assetto del sistema sanitario – dichiara l’assessore Nieddu – sta entrando rapidamente a regime. Con il passaggio dall’Ats le nuove aziende hanno gestito una transizione complessa sotto diversi profili. Ma oltre agli aspetti tecnici è per noi prioritario garantire all’intero sistema gli strumenti più adeguati a dare risposte immediate ai nostri ospedali e ai servizi sul territorio che, oggi più che mai, necessitano di rafforzare i propri organici. Su questo aspetto sono attualmente concentrati i nostri sforzi, soprattutto ora che lo stato d’emergenza pandemica è concluso e ci prepariamo a dare un forte impulso alla ripresa delle attività ordinarie”.

. “Le assunzioni non sono bloccate e tutte le graduatorie già pubblicate per il reclutamento del personale sanitario sono in fase di scorrimento per il numero di posti previsto dai concorsi già banditi e conclusi, senza alcuna limitazione”, lo precisa l’assessore regionale della Sanità, rispondendo alle polemiche emerse nelle ultime ore. “Abbiamo già pronto un provvedimento che, nelle more dell’approvazione delle piante organiche e dei Piani triennali del fabbisogno, assegna budget specifici – 18 milioni di euro complessivi – a tutte le aziende del sistema sanitario sardo per l’assunzione di medici e personale del comparto”.