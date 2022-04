Disperso nella notte alla Valle della Luna, in azione i Vigili del Fuoco di Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Un'escursione tra le meraviglie della Valle della Luna a Santa Teresa è sempre una bella idea.Un posto speciale che ogni giorno vede decine di turisti avventurarsi nei sentieri che dalla strada conducono direttamente alla valle che si tuffa nel mare. Ma ieri uno di questi escursionisti forse sopraffatto dal buio ha perso l'orientamento e non riuscendo più a riguadagnare la strada del rientro ha allarmato i vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti per recuperarlo. Una squadra del distaccamento di Arzachena intorno alle 3 di notte si è messa alla ricerca dell'uomo che dopo trenta minuti di camminata su un promontorio impervio è stato intercettato in discrete condizioni di salute, ma chiaramente infreddolito e spaventato. Sul posto presenti i carabinieri della stazione di Santa Teresa e i volontari del 118 Misericordia Santa Teresa.