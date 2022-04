La grande estate olbiese 2022: arriva Elisa con il suo Back To The Future Tour

«Accogliamo con grande entusiasmo la conferma del ritorno di Elisa ad Olbia. – interviene il sindaco Settimo Nizzi – Quando l’intrattenimento e l’arte si accompagnano ai temi che riguardano il futuro del nostro pianeta, allora possiamo dire che stiamo davvero svolgendo un lavoro ad ampio spettro, che va oltre il mero divertimento, ma che porta noi tutti a riflettere su contenuti profondi e dai quali non possiamo più prescindere».





Un messaggio per l'ambiente, un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all'Arena di Verona con tanti ospiti, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta: Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia, nessuna regione esclusa, a partire da fine maggio.

Apripista del suo grande ritorno dal vivo saranno tre appuntamenti in Arena, il 28, 30 e 31 maggio, dove la cantante, scelta come Direttrice Artistica di Heroes Festival 2022, guiderà la nuova edizione dell'evento, quest'anno interamente dedicato al tema green. A questo, dal 28 giugno 2022 (a partire da Bassano del Grappa), seguiranno le oltre 30 date del “Back to the Future Live Tour”, tutte attese in location di particolare valore naturale e paesaggistico, e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale.





. L’Assessore al Turismo del Comune di Olbia, Marco Balata, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del tour dell’artista Elisa: «Il 27 agosto la cantante tornerà nella nostra città, dopo il successo del Capodanno 2020, forse l’ultimo grande evento prima della pandemia. – afferma Balata – Sentire dagli organizzatori che qui in Sardegna sarà fatta una grande attività, una grande festa sulla sostenibilità, ci riempie di emozione e di orgoglio. Un evento di portata nazionale che ha a cuore un tema così importante e attuale».