Trenta borse di studio per un campus sulla biologia marina a Golfo Aranci

«Il Campus di Worldrise è stata una delle esperienze più motivanti che abbia intrapreso durante i miei studi, perché ho realizzato quello che ho sempre desiderato: apprendere conoscenze teoriche e pratiche professionali. Infatti, non capita tutti i giorni nella vita di uno studente di biologia di avere la possibilità di raccogliere dati ed elaborarli», ha raccontato Paola Leotta, partecipante alla prima edizione del Campus, studentessa di Biologia ed Ecologia marina all’Università degli studi di Napoli Federico II».





Gli studenti selezionati avranno l’opportunità di imparare ad impostare piani di monitoraggio specifici e ad applicare tecniche standard di studio e monitoraggio in ambito marino-costiero, partendo dalla raccolta dei dati sino al trattamento e alla restituzione finale, sfruttando l’occasione per lavorare direttamente sul campo, guidati e supportati da esperti del settore nel mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite. A Golfo Aranci, Zona di protezione speciale (ZPS) e Sito di interesse comunitario (SIC) sono stanziali i delfini tursiopi che daranno modo agli studenti di approfondire i temi legati alla conservazione e alla tutela dei mammiferi marini con una particolare attenzione ai delfini costieri. Raccolta di dati in mare, tecniche di foto-identificazione, che serviranno poi praticamente anche per arricchire il database del progetto “Il Golfo dei Delfini” che Worldrise porta avanti proprio a Golfo Aranci dal 2014 e sempre più avvalorare l’ipotesi che quest’area sia utilizzata dai tursiopi per allevare i cuccioli. Inoltre, tramite monitoraggi snorkeling e dopo alcune lezioni teoriche di preparazione, i partecipanti al Campus si dedicheranno in prima persona al monitoraggio della flora e fauna marine caratteristiche dei fondali di questo tratto di costa, contribuendo ad uno studio più approfondito di pianificazione spaziale dell'area marina in questione. L’Action & Biology Campus si ripeterà per quattro settimane tra giugno, luglio, settembre e ottobre 2022, selezionando i giovani più motivati: le candidature per immergersi nell’ABC del monitoraggio marino costiero sono aperte fino a venerdì 29 aprile.







Per inviare le candidatura si può scrivere all'indirizzo mail candidature@worldrise.it. Per tutte le informazioni su come partecipare, invece, si può visitare la pagina dedicata del sito www.worldrise.org

Ma per cosa? La possibilità di essere catapultati, per una settimana, in uno degli angoli più belli della Sardegna per studiare e apprendere l', onlus attiva per la tutela e la valorizzazione del patrimonio marino, ha deciso di rilanciare e mettere a disposizione trenta borse di studio per. L'obiettivo è certamente quello di formare i futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo e fornire gli strumenti per accedere ad una carriera scientifica al termine dei percorsi universitari.