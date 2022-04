Fermato al porto di Olbia con 28 chili di cocaina: arrestato un 44enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni, residente nell’alessandrino, pregiudicato che, sbarcato alla guida di un camper, è stato trovato in possesso di 28 chili di cocaina suddivisi in panetti da un chilo. In particolare, nel corso di specifici controlli posti in essere allo sbarco della motonave Sharden Tirrenia proveniente da Genova. Il traghetto inizialmente diretta a Porto Torres a causa delle condizioni meteorologiche avverse è stata dirottata ad Olbia. Nello specifico l’attenzione degli operatori si è concentrata su un camper che ha tentato inutilmente di defilarsi al fine di evitare il controllo.La sostanza sequestrata, cocaina purissima, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre quattro milioni di euro. Al termine delle operazioni, il soggetto è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania che ne ha disposto l’immediata traduzione presso il carcere di Sassari. L’attività posta in essere è da inquadrarsi nel dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, coordinato dal Comando Provinciale di Sassari che interessa i principali punti di accesso al nord dell’Isola.