Countdown per il Formula Kite Youth World Championship 2022 a Torregrande

Le iscrizioni sono già aperte e a confermare la loro presenza sono già stati, tra gli altri, anche l’italiano Riccardo Pianosi, bronzo al Formula Kite World Championship di Torre Grande nel 2021 e il portabandiera di Singapore Maximilian Maeder, anche lui grande promessa del kiteboarding e neovincitore del Formula Kite NFDS Asia Pacific 2022 che si è svolto proprio a casa sua. Tra le atlete, è confermata la presenza dell’israeliana Gal Zuckerman, oro all’World Youth Championship che si è svolto in Oman nel dicembre scorso.

. E’ partito il conto alla rovescia per il “Formula Kite Youth World Championship 2022” che sarà ospitato nel Golfo di Oristano. I kitefoil degli atleti più giovani e più forti al mondo partiranno dalla spiaggia di Torre Grande per garantire ancora una volta un grande spettacolo. Mancano circa 40 giorni alle regate si svolgeranno dal 16 al 22 maggio 2022 e dovranno seguire il regolamento che sarà osservato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le categorie in acqua saranno quelle Under 21, 17 e 15.L’organizzazione targata Open Water Challenge e Asd Eolo Beach Sports non ha mai smesso di lavorare allo spettacolo mondiale di primavera che, come in autunno, porterà sulla costa di Oristano gli atleti, i team, le famiglie, gli appassionati, i turisti e quanti avranno piacere di ammirare un grande momento sportivo internazionale sulla costa sarda.Credits foto: @Robert Hajduk ICARUS