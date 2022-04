A Olbia al via la decima rassegna letteraria: "Primavera con gli autori"

“Primavera con gli autori” si svolgerà dal 8 aprile al 20 maggio 2022, sempre alle ore 18, presso la sala conferenze Alfonso de Roberto della Biblioteca Civica Simliciana. Ecco il programma:

. «Anche questa primavera proponiamo alla nostra città importanti appuntamenti con la decima edizione della rassegna letteraria “Primavera con gli autori”. – afferma l’assessora alla cultura Sabrina Serra. - L'iniziativa vuole promuovere la lettura tramite numerosi e qualificati incontri. Grazie alla ripresa delle attività in presenza, torniamo a promuovere inoltre la frequentazione della biblioteca come luogo di cultura e di aggregazione in tutte le stagioni dell'anno e per tutte le stagioni della vita».8 aprile 2022 – Salvatore Barrocu presenta “La parte oscura” – Editrice Taphros.21 aprile 2022 – Piergiorgio Pinna presenta “Virus e censura. Il contagio mediatico” – Ed. Mediando.29 aprile 2022 – Nicola Muscas presenta “Isla Bonita” – Editrice 66thand22th.6 maggio 2022 – Nino Murineddu e Giovanni Addis presentano “La via del ritorno” – Paolo Sorba Editore.13 maggio 2022 – Reading da “Cosima” di Grazia Deledda con Elena Pau - Editrice Taphros.20 maggio 2022 – Piergiorgio Pulixi presenta “Il mistero dei bambini ombra” – Rizzoli.