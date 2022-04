A Olbia la mostra fotografica "#Quirinarie 2022" firmata dal giornalista Alessandro Pirina

Pirina, insuperabile fotografo con il suo iPhone, non è nuovo a iniziative di questo genere; dal suo sterminato archivio sono state tratte già due esposizioni, sempre legate alla sua grande passione per il cinema e alla frequentazione assidua dei festival cinematografici, realizzate nell’ambito del festival della fotografia “Storie di un Attimo”.





In questo caso l’atmosfera e le dinamiche che hanno portato all’elezione del presidente sono riproposte da un occhio attento e allenato e soprattutto molto consapevole, da vero inviato. La mostra è stata allestita presso la sala espositiva della società dello stucco in via Cavour 43 e rimarrà aperta per una settimana, salvo proroghe dalle 18 alle 20 escluso il lunedì. L’evento è inserito nel programma degli eventi di Argonauti sostenuti da comune di Olbia, nell’ambito del bando dell’assessorato alla cultura.



. Sarà inaugurata sabato 9 aprile alle ore 18 la mostra fotografica, con le immagini di Alessandro Pirina.ha seguito per la sua testata, come inviato, tutte le fasi che hanno portato alla rielezione di Sergio Mattarella, dopo giornate di estenuanti trattative e di tentativi, poi abortiti, delle varie forze politiche.