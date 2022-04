Previsti oltre 40mila passeggeri in transito in aeroporto a Olbia per il ponte di Pasqua

OLBIA. La Geasar S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto di Olbia, per il ponte Pasquale (tra venerdì 15 aprile e martedì 19 aprile) stima un flusso di circa 40.000 passeggeri, per un totale di 308 movimenti con un offerta di circa 53.000 posti. Il dato non è comparabile rispetto al ponte Pasquale del 2021, dove, a causa del perdurare della pandemia di Covid erano consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Rispetto al ponte pasquale del 2019 si prevede un incremento dell’offerta dei voli del +4%.







Durante il ponte pasquale lo scalo di Olbia offrirà collegamenti per/da 8 mercati per un totale di 30 destinazioni operate da 11 vettori di linea: easyJet (Ginevra, Basilea, Milano MXP, Bergamo, Venezia, Torino, Berlino, Napoli, Amsterdam, Parigi Orly, Nizza, Londra Gatwick, Bristol e Manchester); Volotea (Roma FCO, Milano LIN, Venezia, Torino, Verona, Bologna, Nantes e Lyone); Eurowings (Amburgo, Dusseldorf, Colonia, Stoccarda e Salisburgo); Transavia (Amsterdam); Lufthansa & Air Dolomiti (Monaco e Francoforte); Brussels Airlines (Brussels); Condor (Dusseldorf, Francoforte e Monaco); Transavia France (Parigi Orly); Air France (Parigi CDG); Edelweiss (Zurigo). Sono anche previsti dei collegamenti charter dalla Francia. Il 59% dei posti sarà offerto sulle rotte domestiche. Da evidenziare come diverse compagnie quest’anno abbiamo deciso di anticipare l’operativo dei voli iniziando già da aprile.



