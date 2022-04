© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Da circa le 3 di questa notte i vigili del fuoco di Arzachena, con il supporto di un'autobotte arrivata da Olbia stanno operando nel porto turistico di Cannigione per l'incendio di un'imbarcazione di 18 metri. Sul posto anche i sommozzatori del Comando per ispezionare lo scafo e valutarne la stabilità. Non si segnalano feriti, ignote per ora le cause. Sul posto anche la Guardia Costiera.