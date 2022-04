Arrestato un uomo a Valledoria per minacce e atti persecutori nei confronti della compagna

OLBIA. I carabinieri della stazione e compagnia di Valledoria, al termine di una complessa e articolata attività di indagine, nella mattinata di sabato hanno tratto in arresto su ordine di custodia cautelare emesso dal gip di Sassari su proposta della Procura della Repubblica per reati che spaziano dalle minacce gravi agli atti persecutori ai maltrattamenti in famiglia un pregiudicato del luogo. Il responsabile è un disoccupato, peraltro già vecchia conoscenza degli investigatori, con precedenti specifici in materia e già sottoposto in atto alla misura dell'allontanamento dalla vittima.







La misura in argomento tuttavia non è servita ad evitare che il soggetto reiterasse i suoi comportamenti nei confronti della compagna, madre di un bimbo in tenera età nato dalla loro unione. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto alla casa circondariale di Bancali dove permarrà a disposizione della competente autorità giudiziaria nel corso della medesima operazione i carabinieri hanno recuperato anche cinque dosi di cocaina già pronte per la vendita oltre a duemila euro in banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio.

