Maxi deposito di gas a Cala Saccaia, venerdì se ne parla in consiglio comunale a Olbia

. Il presidente del consiglio comunale, Marzio Altana, ha appena convocato l’adunanza consiliare in seduta ordinaria pubblica informale aperta per il giorno venerdì 29.04.2022 alle ore 15.30 per la trattazione del seguente punto all’ Ordine del Giorno: il maxi deposito di gas in zona Cala Saccaia. I lavori proseguiranno, conclusa la parte informale, in seduta formale per la trattazione dell’ordine del giorno allegato. Qualora non venisse esaurito l’esame dei punti iscritti all’ordine del giorno, i lavori proseguiranno in aggiornamento di seduta il giorno successivo sabato 30 aprile 2022, con inizio lavori alle ore 09:30 fino ad esaurimento degli stessi. In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 1/2022 le SS.LL. dovranno essere provviste di certificazione verde (c.d. green pass) al fine di accedere all’aula consiliare, oltre che dei dispositivi individuali di protezione.