Si ribalta con il pickup vicino al Mater Olbia, il conducente trasportato in ospedale

Intorno alle 9.30 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla SS125, nei pressi del Mater Olbia, per un incidente stradale. Un pick up è uscito fuoristrada ribaltandosi, probabilmente a causa dell'asfalto viscido per le piogge. Lievemente ferito il conducente, trasportato dal 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante. Sul posto anche la Polizia Locale di Olbia.