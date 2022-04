Incidente mortale questa mattina a Luras, perde la vita un motociclista 42enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Un uomo ha perso la vita questa mattina nel territorio comunale di Luras in un tragico incidente stradale. La vittima, un motociclista, intorno alle 11 di questa mattina stava percorrendo la strada provinciale 38 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è andato a scontrare contro un pullman. L’uomo sarebbe stato sbalzato sull’asfalto e deceduto poco dopo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.