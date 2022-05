Dal 4 maggio in Sardegna giro di vite contro guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe

OLBIA. Al via la nuova campagna europea Roadpol “Alcohol & Drugs” volta al controllo degli utenti della strada che si mettono alla guida dei veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche e droghe. La campagna avrà inizio il 4 maggio e terminerà il 10 maggio e prevede l’intensificazione di controlli mirati effettuati da tutte le Polizie Europee aderenti alla rete di cooperazione Roadpol - European Roads Policing Network.







Nel suddetto periodo gli Agenti del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” svolgeranno, durante tutte le fasce orarie, dei servizi specifici lungo le strade statali sarde, con controlli dedicati che riguarderanno qualsiasi tipologia di veicolo, volti alla verifica della guida in stato di ebbrezza alcolica, attraverso l’utilizzo di apparecchiature speciali in dotazione di reparto.





Lo scopo di questa campagna che vede coinvolte tutte le Polizie Europee è di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale contro lo stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche, con attività internazionali congiunte di controllo e contrasto delle violazioni all’interno di specifiche aree strategiche e campagne di prevenzione e di informazione, al fine di elevare gli standard di sicurezza stradale. Al riguardo, per la massima sensibilizzazione degli utenti al rispetto delle normative vigenti, si tramette con preghiera di divulgazione il comunicato stampa.



In particolare, nella giornata del 7 maggio 2022, le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” svolgeranno una vera e propria maratona di controlli nell’arco delle 24 ore, al fine di prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza alcolica.