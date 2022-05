Ex lavoratori Air Italy, Li Gioi: "La Regione li ha abbandonati, non si dimentichi il loro dramma"

“Il tempo sta scorrendo e il Presidente Solinas e l'assessore al Lavoro devono dire chiaramente quali siano le loro intenzioni, non possono continuare ad ignorare questo dramma che coinvolge centinaia di famiglie galluresi”.

. “Mancano dieci giorni alla partenza dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna gestiti da Ita Airways, e ancora oggi tutto tace in merito alla possibilità di assunzione degli ex lavoratori Air Italy nella nuova compagnia di bandiera. La Regione Sardegna e il Presidente Solinas non hanno mosso un dito per far leva sul Governo affinché le professionalità della base olbiese vengano tutelate. Entro il 2022 – fa sapere Li Gioi - Ita Airways dovrà procedere ad almeno altre 500 assunzioni, di cui circa 200 dedicate alle tratte in continuità territoriale. Sono numerose infatti le posizioni attualmente aperte sul sito della compagnia, e tra le figure ricercate ci sono anche quelle che riguardano il personale navigante tecnico e di cabina”.Questo l'intervento del consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi che ricorda “gli importanti vantaggi economici derivanti dall'assunzione di personale residente in Sardegna, a partire dai costi di pernottamento dell'equipaggio in quanto il primo volo della mattina parte sempre dall'isola”.