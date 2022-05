Tutto pronto per il Mondiale Giovanile di Kiteboarding ad Oristano dal 16 al 22 maggio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

che si terrà dal 16 al 22 maggio, a Torre Grande, marina di Oristano. Italia, Singapore, Cina, Repubblica Ceca, Taiwan, Croazia: sono le prime nazioni già presenti a Torre Grande, ogni giorno gli atleti svolgono delle sessioni di allenamento in vista del grande evento sportivo mondiale. Le categorie in acqua saranno quelle Under 21, 17 e 15 e le atlete e gli atleti dovranno seguire il regolamento che sarà osservato alle Olimpiadi di Parigi 2024.Intorno al grande spettacolo sportivo tanto atteso, che arriva dopo il Mondiale di ottobre 2021, si svolgeranno gli eventi collaterali legati al mondo del mare, della sostenibilità ambientale, della cultura con il KiteFoil Fest e sul lungomare sorgerà un villaggio dedicato allo sport e all’enogastronomia.Il “Formula Kite Youth World Championship 2022” sarà presentato giovedì 12 maggio 2022 alle ore 11 presso l’Eolo Beach Sports a Torre Grande, si tratterà di una presentazione aperta al pubblico e di una conferenza stampa. La macchina organizzativa targata Open Water Challenge e Asd Eolo Beach Sports è orgogliosa di creare una possibilità di sviluppo sportivo, turistico e culturale. Credits foto: @Robert Hajduk ICARUS